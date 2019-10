Macau Bringbuys Web Technology va porter à plus de 40 millions $ son investissement dans les TIC au Cap-Vert

(Agence Ecofin) - Le chinois Macau Bringbuys Web Technology va revoir à la hausse son investissement dans le secteur TIC du Cap-Vert. Selon Ana Lima Barber, la présidente de Cabo Verde TradeInvest, l’agence publique de promotion de l'investissement du pays lusophone, le montant financier envisagé se chiffre désormais à plus de 40 millions USD, soit 323,2 millions de patacas.

Ana Lima Barber qui s’exprimait sur le sujet, le 14 octobre 2019, en prélude à la 24e édition de la Foire internationale de Macau qui se tient du 17 au 23 octobre 2019 et à laquelle participeront 22 entreprises privées cap-verdiennes, a déclaré que l’investissement de Macau Bringbuys Web Technology porte sur la construction d’un centre d’informatique en nuage, un centre de données offshore, des installations de formation et des incubateurs.

Elle a indiqué que l’investissement qui court sur cinq ans a déjà son plan d'entreprise conclu et ne reste plus qu’à être soumis à l'approbation des autorités cap-verdiennes.

Les projets de Macau Bringbuys Web Technology, qui traduisent le succès des efforts du Cap-Vert à s’attirer des investissements de qualité, sont le fruit d’un accord signé entre Cabo Verde TradeInvest et la société chinoise, lors de la 12e réunion des entrepreneurs pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays de langue portugaise, tenue du 21 au 22 juin 2018 à Lisbonne au Portugal.

