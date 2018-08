Migrations et coopération économique au menu de la tournée d’Angela Merkel en Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Alors que la gestion des flux migratoires est devenue un enjeu de politique intérieure à Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel (photo) entamera le 29 août une tournée africaine axée sur la coopération économique et la lutte contre l’émigration clandestine.

Cette tournée de trois jours devrait conduire la dirigeante allemande au Sénégal, au Ghana et au Nigeria. Ce mercredi 29 août, Angela Merkel devrait atterrir à Dakar, où elle aura des entretiens avec le président Macky Sall sur la coopération régionale, la diplomatie économique et la démocratie et la lutte contre la migration illégale.

Accompagnée d’une importante délégation d'hommes d'affaires, Mme Merkel devrait également signer des accords de coopération économique avec le dirigeant sénégalais.

«Le Sénégal et l'Allemagne partagent des valeurs communes, notamment la question des droits de l'homme. Nous apprécions le rôle joué par le Sénégal à la Cour pénale internationale (CPI), ses efforts de stabilisation en Gambie et dans toute la sous-région.», a déclaré Stephan Röken, l'ambassadeur allemand à Dakar à la presse locale.

«L'autre raison qui motive cette visite, c'est la présence économique un peu faible.», a-t-il ajouté.

L’encouragement des entreprises allemandes à investir en Afrique est en effet l’un des axes majeur du «plan Marshall pour l'Afrique» et de l’initiative «Compact with Africa» lancés en 2017 par l’Allemagne, qui assurait alors la présidence du G20. Ces deux programmes visent d’un côté à permettre au premier exportateur européen de rattraper son retard en matière de coopération économique avec l’Afrique par rapport à la Chine, aux Etats-Unis, à la France, à la Grande-Bretagne, et même à certains pays émergents comme l’Inde, le Brésil et la Corée du Sud, et d’un autre côté, à retenir les migrants économiques africains chez eux.

«Les migrations clandestines sont un autre sujet majeur à aborder au cours de cette tournée africaine, et l’une des raisons pour lesquelles l’Allemagne s’implique de plus en plus en Afrique.», a ouvertement indiqué Mme Merkel dans un podcast vidéo publié dimanche dernier.

A Accra, la chancelière allemande rencontrera jeudi le président ghanéen Nana Akufo-Addo pour discuter des affaires économiques et de la politique étrangère. La chancelière participera également à une table ronde organisée par les entreprises allemandes sur les investissements privés liés à l’initiative «Compact with Africa».

Lors de son séjour à Abuja, Angela Merkel s’entretiendra avec le président nigérian, Muhammadu Buhari sur des questions liées à la coopération économique et à la lutte contre le terrorisme et l’émigration clandestine.

L’Allemagne semble ainsi décidée à élargir sa présence sur le continent africain. Ce géant économique européen ne s’est jusqu’ici particulièrement intéressé qu'à une poignée de grandes économies africaines.

Sur les 10 milliards de dollars d’investissements allemands en Afrique, chaque année, 89% se concentrent dans trois pays: l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Algérie.

Lire aussi:

27/08/2018 - Ethiopie : l’Allemagne accorde un appui financier de 100 millions d’euros sur fonds de renforcement de la coopération économique

17/08/2018 - La nouvelle politique africaine de l’Allemagne, face à l’enjeu migratoire

20/06/2018 - L’Allemagne ravit à la France le statut de premier fournisseur européen du continent africain

23/05/2018 - La Tunisie recevra 96 millions $ de l'Allemagne pour financer un projet hydraulique