Ethiopie : l’Allemagne accorde un appui financier de 100 millions d’euros sur fonds de renforcement de la coopération économique

(Agence Ecofin) - L’Allemagne a accordé un appui financier d’un montant de 100 millions d’euros à l’Ethiopie, en vue de soutenir son programme de formation et de création d’emplois. La signature de l’accord de financement et d’assistance technique a eu lieu le 24 août 2018 à Addis Abeba, entre le ministre éthiopien des Finances et de la Coopération économique, Abraham Tekeste et le ministre allemand de la Coopération économique et du Développement, Gerd Muller.

Pour Abraham Tekeste, cet accord « contribue à créer des opportunités pour les jeunes générations ». Ajoutant qu’étant donné que 70% de la population éthiopienne a moins de 30 ans, il est important d’accorder « une attention particulière au renforcement des capacités des jeunes ».

Quant à Gerd Muller, il a estimé que l’Ethiopie était un Etat propice à l’investissement. A cet effet, son pays comptait mobiliser plus d’investisseurs allemands afin qu'ils investissent en Ethiopie, à l’occasion du forum des entreprises qui se tiendra en Allemagne au mois d’octobre prochain.

Le ministre allemand de la Coopération économique et du Développement a par ailleurs, précisé que plusieurs grosses entreprises allemandes prévoyaient de s’installer en Ethiopie. Citant notamment le géant Volkswagen et Deutsche Telekom.