Afrique du Sud : le taux de chômage recule à 27,1 % au quatrième trimestre 2018

(Agence Ecofin) - Le taux de chômage en Afrique du Sud est tombé à 27,1 % de la population active au quatrième trimestre 2018, contre 27,5 % au troisième trimestre, selon des chiffres publiés le 12 février par l’Agence nationale des statistiques (StatsSA).

A la fin du mois de décembre dernier, la nation arc-en-ciel comptait 6,1 millions de personnes au chômage contre 6,2 millions à la fin septembre, a-t-on ajouté de même source.

Selon la définition retenue par StatsSA, seuls les Sud-Africains qui cherchent activement un emploi sont considérés comme des chômeurs.

Si l’on prend en considération les « actifs découragés », la formule consacrée pour les chômeurs qui ont renoncé à rechercher un emploi, le taux de chômage passe à 37 % au quatrième trimestre 2018 contre 37,3 % le trimestre précédent.

Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5 % entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine est en berne depuis quelques années, en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l’industrie.

Selon les dernières projections du Fonds monétaire international (FMI), le PIB du pays le plus industrialisé du continent devrait progresser de 0,8 % en 2018.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait de la lutte contre le chômage une priorité dans le cadre de la campagne pour les élections générales, prévues en mai prochain.

En octobre dernier, il avait annoncé son intention de créer 275 000 emplois par an en lançant une nouvelle série de réformes économiques, dont des investissements de près de 7 milliards de dollars dans les entreprises locales détenues par des Noirs et le doublement des exportations horticoles, à 6 milliards de dollars d’ici 2030.

