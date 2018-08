Afrique du Sud: le chômage grimpe à 27,2 % au deuxième trimestre 2018

(Agence Ecofin) - Le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint 27,2% de la population active au deuxième trimestre 2018, contre 26,7% au premier trimestre, selon des chiffres publiés le 31 juillet par l’Agence nationale des statistiques (StatsSA).

A la fin du mois de juin, la nation arc-en-ciel comptait 6,1 millions de personnes au chômage contre 6 millions de personnes au 31 mars.

En Afrique du Sud, seules les personnes qui cherchent activement un emploi sont considérées comme des chômeurs, selon la définition retenue par StatsSA. Si l’on prend en considération les «actifs découragés», la formule consacrée pour les chômeurs qui ont renoncé à rechercher un emploi, le taux de chômage passe à 37,2% au deuxième trimestre 2018 contre 36,7% durant le trimestre précédent.

Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine tourne au ralenti depuis quelques années, en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l’industrie.

Selon les dernières projections du Fonds monétaire international (FMI), le PIB du pays le plus industrialisé du continent devrait progresser de 1,5% en 2018.

