Côte d’Ivoire: le FMI prévoit une croissance économique de 7,5% en 2019

(Agence Ecofin) - L’économie ivoirienne devrait connaître une croissance de 7,5% en 2019, soit un taux légèrement supérieur à celui enregistré en 2018 (7,4%), a estimé le Fonds monétaire international (FMI), dans un rapport publié le 1er juillet.

« Les perspectives de croissance restent solides à moyen terme, en raison de l'amélioration constante de l'environnement des affaires, de la vigueur des investissements et de la hausse de la consommation privée », a précisé l’institution dans ce rapport rendu public à l’occasion du décaissement d’une tranche de prêt de 133,9 millions de dollars, au titre d’une Facilité élargie de crédit de 889,7 millions de dollars, accordée par le FMI au pays en 2016.

Le FMI a cependant fait remarquer que le contexte politique est devenu plus complexe et plus incertain à l’approche de l’élection présidentielle de 2020, indiquant que les trois partis traditionnels sont en concurrence ouverte depuis la rupture de l’alliance entre le Rassemblement des Républicains (RDR) de l’actuel président Alassane Ouattara et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bédié.

Lire aussi:

21/05/2019 - Côte d’Ivoire: le gouvernement table sur une croissance économique de 7,5% en 2019

12/04/2019 - Cote d’Ivoire-Egypte : trois accords de coopération signés à l’occasion de la visite du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi en Côte d’Ivoire

08/04/2019 - Avec un taux estimé à 7,4%, la Côte d'Ivoire a enregistré la plus forte croissance de l'Afrique de l'Ouest en 2018 (BAD)

27/03/2019 - Côte d'Ivoire: le déficit budgétaire devrait se situer à 3% du PIB en 2019 (FMI)