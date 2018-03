Les leçons tirées de l’indice de la transition énergétique (ITE) selon le World Economic Forum (WEF)

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport publié le 14 mars 2018 et intitulé « Fostering Effective Energy Transition », le World Economic Forum (WEF), grâce aux analyses de McKinsey & Company, introduit l'indice de transition énergétique, fondé sur le précédent indice de performance de l'architecture énergétique mondiale.

Ce dernier prospecte la préparation de 114 pays à la transition énergétique. Il les repère par rapport au niveau actuel de performance de leurs systèmes énergétiques, et à la préparation de leur macro-environnement pour une transition vers un système énergétique futur sûr, durable, abordable et inclusif.

La publication nous apprend que les systèmes énergétiques sont complexes et au cœur de chaque économie. Ils comprennent diverses parties prenantes, diverses sources d'énergie et tous secteurs consommateurs d’énergies, y compris l'industrie, les bâtiments et les transports.

L’indice de la transition énergétique nous fait découvrir qu’au cours des cinq dernières années, plus de 80% des pays ont amélioré leurs systèmes énergétiques, mais que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour résoudre les défis auxquels le système énergétique mondial doit faire face.

En effet, le monde doit fournir un accès à l'énergie à plus d'un milliard de personnes qui en manquent, dont une majorité d’Africain, et répondre à la demande de deux milliards de personnes supplémentaires d'ici 2050. Ceci en tenant compte des coûts abordables et de la baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Le WEF estime que les pays suivent différentes voies de transition et ont besoin d’élaborer des feuilles de route spécifiques, propres à chacun d’eux. De plus, une analyse comparative parmi les pairs peut mettre en évidence des opportunités d’amélioration. Il est question ici d'identifier la destination de la transition énergétique ainsi que ses impératifs et d'aligner les instruments de politique et de marché en conséquence.

Abdel Razak MOULIOM