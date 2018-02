L’utilisation des smartphones fait progresser le commerce électronique en Afrique

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude d’août 2017 intitulée « How technology is driving retail in Africa », The Economist Intelligence Unit (EUI) montre comment l’adoption et l'utilisation du smartphone fait progresser le commerce électronique en Afrique.

En effet, le rapport fait savoir que les téléphones intelligents, plus que les ordinateurs personnels, sont devenus une passerelle d’accès à l’internet avec pour conséquence de permettre à un nombre croissant d’Africains d’embrasser le potentiel de l’e-commerce pour leurs achats en ligne.

La publication démontre qu’avec un taux croissant de pénétration des smartphones, les retombées économiques du commerce en ligne dans les 5 à 10 prochaines années pourrait atteindre l’intervalle de $50 à $75 milliards dans la région.

Par exemple au Nigéria, premier pays africain à tirer parti du potentiel du commerce électronique de par son environnement des affaires, le taux de pénétration des téléphones intelligents progressera, de 2016 à 2021, de 103% à 122%. Aujourd’hui les trois quarts des utilisateurs de plateforme de commerce en ligne comme Jumia et Konga, y accèdent via leur mobile.

Au-delà de ces points, le document relève que la peur de la fraude, la médiocrité des transports et des infrastructures mobiles, les carences dans la chaîne d'approvisionnement et la fragmentation des marchés de détail en Afrique, freineront la croissance du commerce électronique sur le continent.

Cette recherche permet aux entreprises de commerce en détail déjà actives, ou qui cherchent à s’établir en Afrique, de comprendre les tendances, les opportunités et les obstacles du commerce électronique dans un contexte où les Africains préfèrent utiliser un réseau de magasins physiques, de vendeurs de rue et de sources informelles de marché pour leurs achats, qui sont principalement effectués en espèces.

Rappelons que The EUI est la division de recherche et d’analyse de The Economic Group, une firme mondiale d’intelligence économique, basée en Grande Bretagne.

Abdel Razak M.