Indice de compétitivité dans la gestion des talents : l’Afrique toujours exclue du top 40

(Ecofin Hebdo) - Pour son édition 2018, le Global Talent Competitive Index (GTCI) révèle que le continent africain, notamment dans la partie subsaharienne, a encore du chemin à parcourir dans la mise en place des politiques de production, attraction et exploitation des talents. Le premier pays de la région, l’Ile Maurice, est 46e mondial et son deuxième, le Botswana, est 62ème, juste avant l’Afrique du Sud 63ème.

Dans un monde, où l’heure est à l’innovation et l’adaptation à des changements multiples, le continent africain peine ainsi à mettre un cadre favorable pour des « game-changer » des personnes qui, par leurs compétences, sont capables de provoquer une véritable transformation du continent

Pour cette cinquième édition, le GTCI revient sur la manière dont les pays classés sont parvenus à intégrer l’aléa de la diversité dans la gestion des talents en vue de renforcer leur compétitivité. Les auteurs du rapport mettent en avant le fait que l’époque de la standardisation est en train d’évoluer et qu’aujourd’hui chaque personne compte dans les équipes de travail et de production.

Le leadership de l’Île Maurice tient surtout de la capacité de son gouvernement à favoriser ces nouvelles exigences, tant à travers des politiques publiques appropriées, que par un engagement aux côtés du secteur des affaires. Les 357 pages du rapport permettent à son lecteur d’avoir un aperçu des nouvelles réflexions dans le cadre de la mobilisation de ressources humaines lorsqu’on veut développer son secteur productif.

Cependant, même si la méthodologie et les critères sont assez solides, le travail, qui est coproduit par trois entités, à savoir Tata Communication, The Adecco Group et l’INSEAD, semble mettre l’ensemble des pays analysés et comparés sur la même base d’indicateurs, alors que la réalité peut varier d’un pays, et même d’une région, à l’autre.

Rappelons que l’Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) est une école supérieure de commerce, Tata Communication un fournisseur mondial de services et de solutions de télécommunications et Adecco Group un cabinet global de recrutement de personnel temporaire.

Abdel Razak M.