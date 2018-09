Zones urbaines africaines: un meilleur cadre juridique pour des villes durables, inclusives et efficaces

(Ecofin Hebdo) - Dans une récente publication intitulée : « Reforming urban law in Africa : A practical guide », l’organisation des Nations Unies pour l’habitat et ses associés proposent des recommandations qui visent à améliorer le cadre juridique dans lequel les zones urbaines en Afrique sont gérées, planifiées, gouvernées et financées.

Le document est un guide qui aide les initiatives de réforme du droit urbain dans les pays africains et permet aux responsables gouvernementaux, aux experts locaux et aux membres de la société civile et du secteur privé de participer à l’élaboration de lois urbaines efficaces.

Il est également une ressource pour aider les conseillers internationaux à réfléchir aux différentes manières de soutenir la réforme juridique urbaine afin de créer des villes qui incluent tous les citoyens dans un avenir urbain plus juste et plus durable.

Abdel Razak MOULIOM