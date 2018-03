Lesotho : encore un diamant blanc exceptionnel de plus de 100 carats récupéré à Letšeng

(Agence Ecofin) - Alors qu’elle vient de vendre à 40 millions $, son exceptionnel diamant de 910 carats récupéré à la mine Letšeng, Gem Diamonds a annoncé la récupération d’une nouvelle pierre blanche exceptionnelle, de type IIa et pesant 169 carats sur son projet lesothan.

C’est le septième diamant de plus de 100 carats que la compagnie découvre sur la mine en 2018, faisant suite à la pierre de 152 carats récupérée la semaine dernière.

La mine Letšeng est l’un des projets africains dont on parle le plus dans l’industrie diamantifère, avec celles de Karowe (Lucara Diamonds, Botswana) et Lulo (Lucapa Diamond, Angola). Elle est connue pour sa capacité à produire des diamants blancs de qualité exceptionnelle et comme étant la mine au plus grand prix moyen par carat au monde.

