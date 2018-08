Kenya : Revenus record pour Base Resources durant l’exercice 2018

(Agence Ecofin) - Entre hausse des prix et volumes de ventes constants, Base Resources a enregistré pour l’exercice 2018 (terminé en juin), des revenus record de 198,8 millions $, en hausse de 22% en glissement annuel. Dans le même temps, l’EBITDA a augmenté de 32% à 109,3 millions $ et la dette nette réduite de 65,3 millions $ à 33,2 millions $.

Dans son bilan publié lundi, la compagnie active sur le projet de sables minéraux Kwale au Kenya, a rapporté qu’elle a produit au total 91 672 tonnes de rutile, 464 988 tonnes d’ilménite et 37 157 tonnes de zircon. En plus de ces volumes constants par rapport à l’exercice 2017, les prix moyens de tous les produits étaient en hausse, le rutile de 17%, l’ilménite de 24% et le zircon de 46%.

«C’était une année remarquable pour Base Resources […]. Une production constante et une forte amélioration des prix moyens pour tous les produits ont contribué à des résultats financiers record et à réduire considérablement la dette.», a déclaré le DG, Tim Carstens (photo).

Par ailleurs, la compagnie a progressé en ce qui concerne sa stratégie de croissance en acquérant le projet de sables minéraux Toliara à Madagascar. Pour 2019, elle prévoit de terminer pour le projet, une étude de préfaisabilité et de commencer une étude de faisabilité afin de pouvoir prendre une décision d’investissement.

Lire aussi :

15/05/2018 - Madagascar: Base Resources nomme deux firmes pour réaliser l’étude de préfaisabilité du projet Toliara