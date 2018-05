Madagascar: Base Resources nomme deux firmes pour réaliser l’étude de préfaisabilité du projet Toliara

(Agence Ecofin) - La compagnie doublement cotée (ASX, AIM) Base Resources a annoncé mardi, la nomination de Mineral Technologies et Lycopodium pour réaliser l’étude de préfaisabilité (PFS) de son projet de sables minéraux Toliara, à Madagascar.

Les deux firmes se sont stratégiquement alignées pour joindre leurs compétences techniques, d’innovation de pointe et d’exécution de projets afin d’aider Base Resources pour la PFS de sa mine Toliara.

«En tant qu’équipe, Mineral Technologies et Lycopodium ont déjà entrepris des études et des projets dans le secteur des sables minéraux, y compris des travaux antérieurs sur le projet Toliara, et sont connus dans toute l’Afrique pour la livraison d’usines de traitement de minéraux robustes et adaptés à l’usage.», a indiqué la compagnie dans un communiqué qui nous est parvenu.

Attendu pour le premier trimestre 2019, la PFS s’appuiera sur l’important travail accompli par les précédents détenteurs de Toliara et posera les bases d’un programme d’étude de faisabilité accéléré. Le but est de pouvoir prendre au second semestre 2019, une décision de construction.

Présente au Kenya sur le projet Kwale, Base Resources a acquis la mine Toliara en décembre dernier suite à un accord conclu avec World Titane Holdings.

Louis-Nino Kansoun

