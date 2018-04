Algérie: le déficit commercial se réduit de 83,5% au 1er trimestre 2018, à 490 millions $

(Agence Ecofin) - Le déficit commercial de l’Algérie s’est établi à 490 millions de dollars au 1er trimestre 2018 contre 2,98 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit une baisse de 83,5% en glissement annuel, selon des données publiées, le 22 avril, par le Centre national de l'informatique et des statistiques (CNIS) relevant des douanes algériennes.

Cette réduction sensible du déficit de la balance commerciale s’explique essentiellement par la remontée des prix des hydrocarbures, qui représentent plus de 90% des exportations algériennes, et la politique de maîtrise des importations adoptée par le gouvernement depuis le début de l’année écoulée.

Entre le 1er janvier et le 31 mars, les exportations ont atteint 10,716 milliards de dollars, contre 8,938 milliards de dollars lors de la même période de l'année précédente, ce qui représente une hausse de 16,5%.

Les importations ont, quant à elles, baissé de 6,9%, pour se limiter à 11,2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l’année en cours.

Le taux de couverture des importations par les exportations a ainsi culminé à 96% durant les trois premiers mois de 2018, contre 75% au cours de la même période de l’année précédente.

