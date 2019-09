Rwanda : baisse de 10 % des exportations agricoles à 465 millions $ en 2018/2019

(Agence Ecofin) - Au Rwanda, les expéditions de produits agricoles ont atteint en 2018/2019, 465 millions $, soit une baisse de 10 % par rapport l’année fiscale précédente (515 millions $). L’information a été rapportée par le quotidien local Newtimes.

D’après le Conseil rwandais des exportations agricoles (NAEB), cette contreperformance est surtout liée à la chute de la valeur des exportations de produits laitiers et dans une moindre mesure à celles du thé et du café.

Alors que les revenus d’exportation des produits laitiers ont fondu de 56 % à 9 millions $ en raison des pertes de marché au Kenya et en Ouganda, ceux du thé et du café ont connu des baisses respectives de 5 % et 1 % à 83 millions $ et 68 millions $.

Pour le compte de la saison 2019/2020, le NAEB anticipe des recettes de 656,7 millions $, toujours selon Newtimes.

Pour rappel, le secteur agricole fournit le tiers du PIB du Rwanda.

Espoir Olodo

