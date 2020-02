Angola : 2 milliards $ seront investis par la Corée du Sud dans une centrale électrique à Benguela

(Agence Ecofin) - L’Angola recevra 2 milliards $ de la Corée du Sud pour la construction d’une centrale électrique dans la province de Benguela dans le sud du pays.

Le pays vient de signer par le biais de l’Angola National Agency for Private Investment and Export Promotion, un mémorandum d’entente avec l’Africa-Korea Economic Development Association (AKEDA). Selon les termes de cet accord, 5 milliards $ seront investis par l’association dans plusieurs projets en Angola. L’énergie, l’agriculture et les petites et moyennes entreprises ont été identifiées comme priorités dans le cadre de cette opération.

« L’AKEDA est représentée dans 39 pays africains et nous sommes particulièrement intéressés par la coopération avec les autorités angolaises à cause de la localisation stratégique du pays sur le continent et de son avenir économique très prometteur », a affirmé Chung Siwod, le secrétaire général de l’AKEDA.

L’Angola s’est donné pour objectif de passer d’une puissance installée de 5,01 GW à 9,9 GW et d’un taux d’électrification de 41,9 % à 60 % d’ici 2025.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

17/02/2020 - Angola : la Suède consacrera 1 milliard $ à l’électrification de la région de Dembos