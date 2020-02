Angola : la Suède consacrera 1 milliard $ à l’électrification de la région de Dembos

(Agence Ecofin) - Le Royaume de Suède allouera 1 milliard $ à l’Angola pour l’électrification de la région de Dembos. Dans cette partie de la province de Bengo, 22 000 personnes auront accès à l’électricité grâce à ce financement. Cette initiative sera mise en œuvre en deux ans.

Elle visera particulièrement les municipalités de Dembos, Bula Atumba, Pango Aluquém, ainsi que les communes de Muxaluando, Gombe ; Zala, Ucua, Kicabo, Mabubas et Bela Vista.

Le projet consistera concrètement à la mise en place de cinq sous-stations électriques de 125 MVA et en la construction de 304 kilomètres de lignes électriques de 30 et 60 kilovolts. 4 000 lampadaires publics seront également implantés dans la région et des raccordements seront faits au profit des domiciles des habitants.

Selon Ewa Polano, l’ambassadrice de Suède près l’Angola, le financement de ce projet est garanti. Seules quelques questions sont encore en suspens avec le ministère de l’Énergie avant le lancement du projet.

Gwladys Johnson Akinocho

