Pour son entrée en Bourse, Libstar Holdings vise une valorisation de 691,9 millions $ au moins

(Agence Ecofin) - Libstar Holdings, un groupe sud-africain spécialisé dans la production des produits alimentaires et ménagers, a annoncé, dans un communiqué publié le 24 avril, qu’il visait une valorisation 8,5 milliards de rands (691,9 millions de dollars) au moins, dans le cadre son entrée sur le Johannesburg Stock Exchange.

Le groupe prévoit de mettre en vente 105,3 millions d'actions, soit une participation d'environ 17%, à un prix unitaire situé entre 12,50 et 16 rands. Cette fourchette de prix valorise la société entre 8,5 milliards et 11 milliards de rands.

Les actionnaires actuels de la société, dont la firme de capital investissement Abraaj Group et la Public Investment Corporation (PIC), cèderont également 132,4 millions d'actions dans le cadre de cette opération pilotée par Standard Bank Group et JP Morgan Chase & Co.

Le montant de 1,5 milliard de rands (122,07 millions de dollars) qui sera levé sur le marché boursier, servira à financer l’expansion de l’entreprise et à rembourser ses dettes.

Libstar Holdings, qui vise un flottant de 40%, emploie 6 700 personnes, pour un chiffre d’affaires de 731 millions de dollars en 2017. L'acquisition par Abraaj Group d'une participation majoritaire en 2014, avait permis à l’entreprise fondée en 2005, d'étendre ses opérations au Moyen-Orient et dans d'autres pays africains.

