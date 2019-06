Algérie: dix entreprises privées ont déposé des lettres d’intention pour s’introduire en Bourse

(Agence Ecofin) - Dix entreprises privées ont déposé depuis début 2019, des lettres d’intention pour s’introduire sur la Bourse d’Alger, a annoncé le président de la Commission de surveillance en opérations de Bourse (COSOB), Abdelhakim Berrah, le 9 juin.

«Il s’agit de neuf petites et moyennes entreprises (PME) et d’une grande entreprise, en l’occurrence la société l'Algérienne des matières grasses (ALMAG), qui est spécialisée dans la production de la margarine et ses dérivés», a précisé M. Berrah dans un entretien accordé à l’agence de presse algérienne officielle APS.

Parmi les PME ayant déposé des lettres d’intention pour entrer en Bourse, M. Berrah a cité S-fiv (traitement des eaux usées), Nopal Algérie (cosmétiques), UFMATP (matériel de travaux publics), ALG (agroalimentaire) et Casbah (vinaigrerie).

Après vingt ans d’existence, la corbeille de la Bourse d’Alger ne compte actuellement que six titres que sont Saidal, El Aurassi, Alliance Assurances, NCA Rouiba, Biopharm et AOM Invest, avec une capitalisation boursière légèrement supérieure à 40 milliards de dinars algériens (335 millions de dollars), et un encours des obligations du Trésor d’environ 400 milliards de dinars (3,35 milliards de dollars).

AOM Invest, une entreprise spécialisée dans le tourisme thermal, a été la première PME à rejoindre la Bourse d’Alger en décembre 2018.



