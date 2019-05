La Bourse d’Alger va accueillir deux nouvelles PME, d’ici fin 2019

(Agence Ecofin) - Deux nouvelles PME vont s’introduire sur la Bourse d’Alger, d’ici fin 2019, a rapporté le quotidien algérien Almoudjahid, le 26 mai, citant le directeur général de la Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV), Yazid Benmouhoub.

« Deux nouvelles introductions en Bourse interviendront avant fin 2019 », a déclaré M. Benmouhoub, précisant qu’il s’agit de Casbah, une société spécialisée dans la production et le conditionnement des agrumes, et d’Algreen, une entreprise spécialisée dans le traitement des eaux, de l’irrigation et du traitement de déchets.

Ces deux entreprises font partie des cinq PME privées qui avaient déposé en février dernier leurs dossiers au niveau de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) pour intégrer la Bourse d’Alger.

Après vingt ans d’existence, la Bourse d’Alger ne compte actuellement, dans son portefeuille, que six titres que sont Saidal, El Aurassi, Alliance Assurances, NCA Rouiba, Biopharm et AOM Invest, avec une capitalisation boursière légèrement supérieure à 40 milliards de dinars algériens (335 millions de dollars) et un encours des obligations du Trésor d’environ 400 milliards de dinars (3,35 milliards de dollars).

AOM Invest, une entreprise spécialisée dans le tourisme thermal, a été la première PME à rejoindre la Bourse d’Alger en décembre 2018.



