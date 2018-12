La BERD accorde une ligne de financement du commerce de 50 millions $ à Arab African International Bank Egypt

(Agence Ecofin) - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, dans un communiqué publié le 4 décembre, l’octroi d’une ligne de financement du commerce de 50 millions de dollars à la banque égyptienne Arab African International Bank (AAIB).

Grâce à cette facilité, la BERD émettra des garanties en faveur des banques commerciales internationales couvrant le risque de paiement et le risques politique des transactions effectuées par l’AAIB Elle offrira aussi des financements pour les opérations d’import-export.

La BERD fournira également une assistance technique pour soutenir la formation du personnel de l'AAIB travaillant dans le domaine du financement du commerce. «L’AAIB est la cinquième plus grande banque en Égypte. Elle détient des parts de marché de 4,6% et 4,4% en termes de prêts et de dépôts respectivement», expliqué la BERD dans son communiqué.

La ligne de financement accordé à l’AAIB se situe dans le cadre du programme de financement du commerce (Facilitation Program/TFP) lancé par la BERD en 1999 pour promouvoir le commerce extérieur dans les pays couverts par l’institution.

Créée en 1990 pour faciliter le passage à une économie de marché dans les pays d'Europe centrale et orientale, la BERD a décidé d'élargir sa zone d'intervention au Sud et à l'Est de la Méditerranée, suite au printemps arabe de 2011. Elle a entamé ses investissements dans cette région en septembre 2012. A ce jour, l’institution a investi plus de 4,5 milliards d'euros dans 87 projets en Egypte. Elle a également fourni une assistance technique à plus de 750 petites et moyennes entreprises dans ce pays d’Afrique du Nord.

