Egypte : la BERD accorde un prêt de 44 millions $ à une firme engagée dans la production de jus et produits laitiers

(Agence Ecofin) - La Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a soutenu à hauteur de 44 millions $, la firme égyptienne Beyti, spécialisée dans la production de yaourts, de produits laitiers et de jus.

Cette société mise sur pied en 1998 et détenue à hauteur de 52% par Almarai Company, l'un des plus importants producteurs d'aliments de consommation de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), utilisera cette ressource pour financer de nouveaux investissements, accroître sa production de lait et de concentré de fruits et renforcer ses capacités logistiques en augmentant ses centres de distribution.

En juillet dernier, Janet Heckman, directrice générale de la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée à la BERD avait annoncé que cette institution injectera 1,4 milliard $ avant la fin de l’année en Egypte pour financer des projets dans divers secteurs. A ce jour, la BERD affirme avoir investi plus de 4 milliards d'euros dans 85 projets en Egypte. Cette institution financière basée à Londres a également fourni une assistance technique à plus de 700 petites et moyennes entreprises locales.

Chamberline Moko