Nigeria: Union Bank choisit Citigroup et Renaissance Capital pour arranger l'émission d'un eurobond

(Agence Ecofin) - La banque nigériane Union Bank a mandaté les groupes financiers Citigroup et Renaissance Capital pour arranger l’émission d’un eurobond dont le montant exact n’a pas été encore fixé, rapporte l’agence Reuters, ce vendredi 2 mars, citant des sources proches du dossier.

La banque dans laquelle la holding bancaire Atlas Mara, cofondée par l'ex-DG de Barclays Plc, détient une participation de 22,1%, prévoit d’émettre des obligations libellées en monnaie locale et en devises étrangères, pour un montant global de 250 millions de dollars, a-t-on ajouté de même source.

Union Bank, qui a réalisé une augmentation de capital de 163 millions de dollars, en octobre dernier, devrait utiliser les fonds qui seront mobilisés grâce à ces emprunts pour accroître ses prêts aux entreprises agroalimentaires.

Outre Union Bank, d’autres banques nigérianes, dont First City Monument Bank (FCMB) et Diamond Bank, prévoient d’émettre des eurobonds pour stimuler leurs activités de prêts et refinancer leurs dettes en dollars avant que les taux d'intérêt américains ne commencent à augmenter.

Fidelity Bank avait déjà émis, en octobre 2017, des euro-obligations d’un montant de 400 millions de dollars, à un taux de 10,75%, pour refinancer la dette existante et stimuler son portefeuille de prêts.

