Nigeria : Union Bank va ouvrir l’accès aux services financiers à 30 000 personnes à faible revenu d’ici 2020

(Agence Ecofin) - Union Bank of Nigeria, un groupe bancaire coté sur le Nigeria Stock Exchange, a annoncé qu’il fournira des services financiers à « au moins 30 000 personnes vivant dans des communautés à faible revenu dans 11 Etats fédérés du Nord du Nigéria d’ici 2020 ».

Cette initiative de l’établissement bancaire basé à Lagos s’inscrit dans le cadre de son adhésion au Business Call to Action (BCtA), un programme américain visant à inciter les entreprises et les banques à mettre en place des modèles inclusifs (services financiers, services d’assainissement et d’éducation) pouvant bénéficier aux personnes vulnérables et à faible revenu.

« En tant que banque, nous continuerons à développer des produits et des services durables conformément à notre engagement à soutenir les communautés pauvres », a déclaré Emeka Emuwa (photo), un des responsables d’Union Bank

Chamberline Moko