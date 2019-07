Nigeria : le Royaume-Uni injectera 5 millions de livres dans les technologies agricoles

(Agence Ecofin) - Le gouvernement britannique injectera 5 millions de livres dans le renforcement de l’utilisation des technologies agricoles au Nigeria. L’annonce a été faite par Harriett Baldwin (photo), la ministre d'Etat britannique pour l'Afrique.

Cette enveloppe sera débloquée via le fonds britannique UK aid et le Département du Développement international (DFID). Le montant ira au programme PLANT visant à accroître l’utilisation des nouvelles technologies dans le secteur agricole et à développer les compétences dans l’innovation agricole.

Cette initiative sera mise en œuvre en partenariat avec l’ONG TechnoServe et le British Council. Elle devrait concerner 200 entrepreneurs dans l’agrotechnologie et l’agrobusiness. Les bénéficiaires seront notamment accompagnés à travers un processus d’incubation qui permettra d’assurer que leurs idées soient viables du point de vue commercial.

Pour rappel, le secteur agricole fournit environ 25 % du PIB du Nigeria et occupe 22 % de la population active.