Le britannique AgDevCo investit dans la construction d’une usine de fabrication d’emballages de céréales en Tanzanie

(Agence Ecofin) - La firme britannique AgDevCo a réalisé pour un montant non dévoilé, un investissement sur le long terme au profit de Pee Pee Tanzania Limited, une entreprise dont l’activité consiste en la fabrication et la distribution de sacs utilisés pour conditionner des céréales et autres produits agricoles. AgDevCo qui cible des entreprises agro-industrielles d’Afrique subsaharienne réalise ainsi sa première opération de l’année 2020 sur le continent.

L’investissement servira à la construction d’une nouvelle usine de fabrication d’emballages de produits agricoles et permettra à Pee Pee Tanzania de doubler ses exportations en Afrique de l’Est et australe. Dans ces deux régions, AgDevCo évalue les pertes après récolte de céréales à 1,6 milliard $ par an, soit environ 13,5% de la valeur totale de la production céréalière. Cette situation selon l’investisseur d’impact, est en partie causée par la rareté des moyens de stockage et de conditionnement de ces céréales.

Suraj Devani, directeur de Pee Pee Tanzania Limited, a commenté cette actualité. « Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec l'équipe AgDevCo pour atteindre des millions d'agriculteurs à travers l'Afrique orientale et australe avec des solutions durables pour le séchage et le stockage des récoltes », a-t-il déclaré.

Selon des statistiques fournies par AgDevCo, la Tanzanie est le premier pays d’investissement du britannique en Afrique subsaharienne. A cette date, l’investisseur y a réalisé 13 opérations pour un montant global de 22,4 millions $.

Chamberline Moko

