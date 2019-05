Sierra Leone : l’investisseur londonien AgDevCo s’engage sur un investissement de 3 millions $ dans le secteur de l’agro-industrie

(Agence Ecofin) - AgDevCo, une firme d’investissement basée à Londres et spécialisée dans l’apport de capitaux de croissance au secteur de l’agroalimentaire en Afrique subsaharienne a annoncé son premier engagement d’une valeur de 3 millions $ en Sierra Leone. L’investissement a été réalisé au profit de Tradin Organic, une société de transformation de produits agricoles.

L’initiative permettra à la société sierra-léonaise de s’approvisionner en Cacao durant les récoltes auprès de 20 000 agriculteurs, de former et d’accompagner les producteurs dans le but d’améliorer leur productivité.

En plus de la ressource financière, une part de cet engagement sera constituée d’une assistance technique.

Depuis le début de l’année 2019, c’est le troisième engagement d’AgDevCo sur le continent. La firme avait précédemment investi dans deux entreprises agroalimentaires en Ouganda et au Rwanda.

Pour ce qui est de la Sierra Leone, la firme espère connecter près de 6 000 petits producteurs de cacao au marché, pour des revenus annuels de 550 000 $.

Chamberline Moko