L’Allemagne consacre 20 millions € à l’agriculture et à l’utilisation des terres par les pays en voie de développement

(Agence Ecofin) - L’Allemagne a lancé en collaboration avec la FAO et le PNUD, un programme d’accélération de l’action climatique dans les secteurs de l’agriculture et de l’utilisation des terres dans les pays en voie de développement. L’initiative dotée d’une enveloppe financière de 20 millions €, accompagnera 10 à 12 pays d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique.

Son objectif est de permettre le renforcement des politiques nationales en la matière, l’adoption d’approches innovantes et la levée des barrières relatives au manque d’information, à la gouvernance, à la finance et au genre entre autres. Les pays accompagnés vont acquérir la capacité de développer des processus dans le domaine agricole et d’utilisation de la terre, compatibles avec le respect de leurs contributions nationales à la lutte contre le changement climatique.

« Trop peu d’attention a été consacrée jusque-là à l’agriculture et à l’utilisation des terres dans les discussions internationales relatives au climat, malgré le fait que le sol est le plus grand puits de carbone sur la planète après les océans », a relevé Svenja Schulze (photo), la ministre allemande de l’Environnement, de la Conservation de la nature et de la Sûreté nucléaire.

Gwladys Johnson Akinocho

