Zimbabwe : 10 millions $ obtenus pour la gestion des terres et des forêts et la résilience de 70 000 ménages

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe vient de mobiliser une subvention de 10 millions $ pour la gestion des terres et des forêts dans trois de ses provinces. Le projet permettra de lutter contre la dégradation des sols, d’améliorer la productivité agricole et de restaurer la biodiversité.

Mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ce projet intégrera 70 000 ménages en partenariat avec le ministère de l’Environnement et du Tourisme. Il s’agira concrètement de définir les causes de la dégradation des sols et de proposer des mesures pour leur restauration afin d’améliorer la résilience des régions au changement climatique.

« Ce projet cible les terres arides et les écosystèmes forestiers de Miombo et de Mopane afin d’évaluer les pertes de biodiversité, l’invasion des espèces étrangères et la perte de productivité dans les provinces de Midlands, Masvingo et Manicaland », a affirmé Joseph Shoko, chargé de l’environnement au ministère de tutelle.

Gwladys Johnson Akinocho