Antony Jenkins, ancien Directeur Général du groupe Barclays Plc prédit l'obsolescence des banques d'ici 5 à 15 ans

(Agence Ecofin) - Anthony Jenkins, ancien directeur général du groupe bancaire britannique Barclays Plc, prédit que les banques commerciales vivront leur « période Kodak » dans les 5 à 15 prochaines années, faisant référence à la disparition des appareils photo, très célèbres à l'époque, qui sont devenus en quelques années obsolètes du fait la vulgarisation des applications de prise de vue incorporées sur les téléphone portables modernes.

Les banques commerciales classiques vivent déjà le début «de leur uberisation», un processus dans lequel le secteur est transformé par des technologies telles que les smartphones et les cartes bancaire virtuelles, a déclaré Jenkins dans une interview accordée à Bloomberg Television mercredi. Il a ajouté que l'instant Kodak pour les banques sera différent, car ce sera celui où le recours aux banques sera devenu complètement inutile pour les utilisateurs.

« Rappelons qu'Eastman Kodak, le pionnier de la photographie qui a vendu les premières appareils photo au 19ème siècle, a lutté pour s'adapter à une époque où la numérisation a usurpé les prises d'image, avant de tomber en faillite en 2012. Elle s'est transformé dans la production d'imprimantes commerciales, dans le cadre d'une entité beaucoup plus petite », a expliqué M. Jenkins.

Le spectre de cette obsolescence semble se dessiner dans des pays comme le Kenya, où plusieurs banques commerciales sont en train de fermer des agences, et d'accroître des investissements dans des services plus digitaux. Le groupe panafricain Ecobank, un des plus présent en Afrique, a aussi amorcé sa digitalisation et combine consolidation des agences bancaires et investissent dans les fintech.

Selon Africa Finlab, les Fintech représentent un véritable levier pour la croissance en Afrique. « Une réelle dynamique est en cours avec environ 1 Md$ investi dans les Fintech africaines en 2016, essentiellement au Nigéria, en Egypte et en Afrique du Sud. L’Afrique compte, aujourd’hui, plus de 180 millions de personnes possédant un e-wallet, soit trois fois plus qu’aux Etats-Unis », a expliqué l'organisation, à l'issue d'une rencontre qui s'est tenue à Paris les 11 et 12 juillet 2017 sur le sujet.

