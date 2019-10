Au Mali, le gouvernement adopte le décret d'application de la loi régissant la profession de transporteur routier

(Agence Ecofin) - Le gouvernement malien veut assainir les transports routiers. Le Conseil des ministres, réuni en session ordinaire le mercredi 23 octobre, a adopté un projet de décret fixant les modalités d’application de la loi régissant la profession de transporteur routier. Cette loi est fixée par le décret n°00-503/P-RM du 16 octobre 2000. L’application de ce décret révélait cependant quelques insuffisances qu’il convenait de corriger.

Ainsi, le projet de décret nouvellement adopté, apporte à la profession de transporteur routier, un certain nombre d’innovations, dont la classification des activités de transport et l’institution de deux catégories d’agrément.

Il fixe par ailleurs la limitation de l’âge des véhicules routiers à dix ans pour l’obtention de la première carte de transport, ainsi que les conditions de création de classes de cartes professionnelles spécifiques pour le transport de personnes, de voyageurs, de marchandises et de louage de véhicules.

La forte croissance démographique, l’urbanisation galopante et l’accroissement spectaculaire des moyens de transport individuels ont eu pour effet, ces dernières années, l’augmentation des accidents de la route au Mali. A ces éléments s’ajoute la vétusté du réseau routier et du parc automobile, la prolifération des engins à deux et tricycles ne respectant aucune règle élémentaire de sécurité, toute chose ayant comme corollaire la survenance de graves accidents de la route impliquant en majorité les jeunes actifs (18 à 30 ans).

Les statistiques des accidents de la circulation routière des cinq dernières années montrent que le district de Bamako enregistre à lui seul près de la moitié des victimes des accidents de la route, soit 4 880 personnes en moyenne par an.

Romuald Ngueyap

