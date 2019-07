La Zambie et le Botswana vont construire une ligne de chemin de fer longue de 430 km traversant le Zambèze

(Agence Ecofin) - La Zambie et le Botswana ont signé un accord de 259 millions de dollars pour la construction d'une ligne de chemin de fer, longue de 430 km reliant les deux pays.

Le projet de chemin de fer dénommé «Mosetse-Kazungula-Livingstone» vise à réduire les temps de transit et les coûts de transport entre les deux pays. Il permettra également de dynamiser l’économie régionale et d’accroître les échanges commerciaux dans la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), a indiqué Lubinda Linyama, président de la Zambia Railways.

Les deux gouvernements ont convenu de démarrer les travaux de la ligne de chemin de fer, immédiatement après la mise en service du pont de Kazungula en 2020.

Ce pont, cité comme une autre réussite de l'intégration économique de la SADC, est en cours de construction au point de passage de Kazungula, où le Botswana et la Zambie partagent une frontière d'environ 750 mètres au-dessus du fleuve Zambèze. Lancé en 2014, le projet est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et les deux gouvernements, botswanais et zambien.

Romuald Ngueyap