Côte d’Ivoire : Ethiopian Airlines va ouvrir une ligne directe Abidjan – Washington à partir de juin 2019

(Agence Ecofin) - Après le lancement de la première liaison aérienne directe entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis avec la ligne Abidjan – New York en mai 2018, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines envisage d’ouvrir une nouvelle ligne directe entre Abidjan et Washington à partir du 17 juin 2019.

L’information a été donnée par son directeur général, Tewolde GebreMariam, à l’occasion d’une visite effectuée en fin de semaine dernière en Côte d’Ivoire.

« Nous avons environ 300 passagers par semaine au départ d'Abidjan vers Newark (dans la banlieue de New York : Ndlr) depuis le lancement de notre vol direct en mai 2018. Et le chiffre ne cesse de s'accroitre », a déclaré, Tewolde GebreMariam.

Ajoutant que « c’est donc fort de ce succès et répondant à une clientèle diversement répartie partout aux Etats-Unis avec une forte concentration des populations africaines à New York et Washington que nous lançons dès le 17 juin prochain, deux nouveaux vols directs à partir d'Abidjan vers ces villes ».

Zeinab Dosso (stg)