Mauritanie : le Fonds arabe pour le développement économique et social octroie 170 millions USD pour construire une route vers le Mali

(Agence Ecofin) - La Mauritanie et le Fonds arabe pour de développement économique et social (FADES) ont signé un accord de prêt, d’un montant de 170,8 millions de dollars, pour le financement de la construction de 4 lots de la route sur la ligne Tidjikja-Kiffa-Sélibaby-frontière du Mali.

L’accord y afférent a été paraphé, le vendredi 25 octobre 2019 à Nouakchott, par le ministre de l’Economie et de l’Industrie, Cheikh El Kebir Moulaye Taher, et le conseiller juridique du directeur général du FADES, Ahmed Abdel Havidh M’heid, en présence du ministre de l’Equipement et des Transports.

L’infrastructure, qui sera longue de 358 km, a pour objectif d’améliorer le réseau national routier et de contribuer à une meilleure intégration entre la Mauritanie et le Mali. Le 1er tronçon reliera Tidjikja à Goudia (92 km), le 2e raccordera Goudia à Boumdeïd (70 km), le 3e tronçon connectera Kankossa à Leboulli (97 km) et enfin le 4e segment, long de 99 km va de Leboulli à Gabou en direction de la frontière malienne.

Selon le gouvernement mauritanien, cette route, une fois achevée, va par ailleurs contribuer à fixer les populations installées dans les zones frontalières dans leurs terroirs et améliorer leurs conditions économiques.

Romuald Ngueyap

