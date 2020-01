Nigeria : Lagos, la mégapole cosmopolite et tentaculaire, veut interdire les motos-taxis dès le 1er février

(Agence Ecofin) - L'État de Lagos veut mettre de l’ordre dans les transports routiers. Le gouvernement local vient de prendre une mesure radicale interdisant les opérations de motocyclettes (Okada) et de tricycles (Keke Naped) commerciaux dans plusieurs zones règlementées de l’État.

L’interdiction, qui entrera en vigueur le 1er février 2020, concerne six collectivités locales (Ikeja, Lagos Mainland, Lagos Island, Apapa, Surulere et Eti Osa) et neuf zones de développement communales. Elle couvre par ailleurs les restrictions d’accès des « Okada » et « Keke » à 10 ponts et une quarantaine d’autoroutes.

Selon le commissaire à l'information et à la stratégie de l'État de Lagos, Gbenga Omotosho, cette mesure a été prise en réponse à des « chiffres effrayants » d'accidents mortels enregistrés par des opérateurs de motos et tricycles dans l'État entre 2016 et 2019.

« Les chiffres font peur. De 2016 à 2019, plus de 10 000 accidents ont été enregistrés dans les seuls hôpitaux généraux. Ce nombre exclut les cas non déclarés et ceux enregistrés par d'autres hôpitaux. Le nombre total de décès dus à des cas signalés est supérieur à 600 à ce jour », révèle-t-il.

« De plus, le taux de crimes facilités par les Okada et Keke continue d'augmenter. Ils sont utilisés comme moyens de fuite par des criminels », ajoute-t-il, précisant que cette décision a été adoptée après « des consultations avec les parties prenantes, et conformément à la loi de 2018 sur la réforme du secteur des transports ».

Cette mesure, quoique bonne dans les faits, est diversement appréciée par l’opinion publique. Plusieurs Lagosiens doutent en effet de sa mise en application efficace, estimant que le gouvernement aurait d'abord dû proposer des moyens de transport alternatifs avant une interdiction totale dans cette mégalopole de plus de 14 millions d’habitants.

Pour certains, c’est davantage l’état de délabrement des routes qu’il faudrait plaindre, soutenant que celles-ci seraient la principale cause des énormes embouteillages et accidents à Lagos.

Mal pensée, pour d’autres, cette mesure mettrait en péril les emplois dans plusieurs start-up qui proposent, depuis quelque temps, le transport à la demande en Okada, une activité devenue très lucrative.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Nigeria : l'Etat de Lagos achève la réhabilitation de 150 routes et axes de contournement

Les accidents de la route des semi-remorques et camions-citernes ont fait perdre au Nigeria 39 milliards de nairas en 2018