Congo Airways renouvelle sa certification IOSA, preuve de conformité aux standards internationaux

(Agence Ecofin) - Congo Airways vient de renouveler sa certification IOSA (IATA Operational Safety Audit). L’information a été rendue publique, ce 25 septembre 2019, par le directeur général de la compagnie nationale congolaise, Désiré Balazire.

Il a précisé que le renouvellement de cette certification, pour deux ans, intervient après un audit d’inspection effectué auprès du transporteur par l’IATA, l’Association internationale du transport aérien, du 10 au 14 juin 2019.

Pour Désiré Balazire, ce renouvellement est une preuve supplémentaire du dévouement de tous les employés de Congo Airways.

« Le renouvellement IOSA de Congo Airways démontre que nous fonctionnons en conformité avec les standards internationaux de qualité et de sécurité, et confirme une fois de plus notre engagement continu pour la sécurité et la qualité dans tous les opérations et services fournis à nos clients », a-t-il affirmé.

Pendant la mission d’inspection, l’IATA a vérifié la conformité de plus de 980 standards et pratiques recommandées (ISARPS) par le programme IOSA dans huit domaines opérationnels. Il s’agit de l’organisation et de la gestion des opérations aériennes, des opérations de cabine, le contrôle opérationnel et la régulation des vols. Mais aussi des opérations de manutention au sol, des opérations cargo, la gestion de la sécurité et la maintenance aéronautique.

Avec cette certification, obtenue pour la première fois en 2017, Congo Airways est la seule compagnie certifiée IOSA en République démocratique du Congo. Créé en août 2014 et basé à Kinshasa, le transporteur exploite une flotte de deux Airbus A320 et deux Bombardier Q400. En plus de son réseau domestique, elle se déploie actuellement vers Johannesburg en Afrique du Sud.



Romuald Ngueyap



