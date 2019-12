Gabon : le gouvernement confie à la Société autoroutière du Gabon la réhabilitation d'une section de la route nationale 1

(Agence Ecofin) - C’est pour bientôt la fin du calvaire des milliers d'automobilistes qui empruntent au quotidien la route nationale 1 (RN1), principale voie terrestre qui relie la capitale Libreville aux villes du Gabon. Le gouvernement vient de signer un contrat portant sur la réparation de l’axe PK59.5/74.5 sur la RN1.

Les travaux de rénovation seront exécutés par la Société autoroutière du Gabon (SAG) qui a engagé Colas, une entreprise spécialisée dans la construction et l’entretien d’infrastructures de transports et d’aménagements urbains. SAG, détenue par GSEZ SA et Meridiam, est par ailleurs chargée de l’aménagement et de l’entretien de la route « Transgabonaise » d’un coût évalué à plus 600 milliards FCFA (1 milliard USD).

Long de 780 km, le projet concerne deux principaux axes : la RN1 et la RN3 sur le tronçon Owendo-Ndjolé-Carrefour Leroy-Lastourville-Moanda-Franceville au travers d’un contrat de partenariat de type PPP pour une durée de 30 ans. Cette route censée traverser le pays d’est en ouest permettra de relier les grands bassins agricoles du Gabon.

Hautement stratégique pour le pays, elle se trouve actuellement dans un état de dégradation avancé qui ne permet ni le transport des marchandises ni celui des personnes dans des conditions sécuritaires acceptables.

