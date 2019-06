Nigeria : Air Peace lance son premier vol long-courrier hors d’Afrique

(Agence Ecofin) - A partir du 5 juillet 2019, Air Peace s’envolera vers Dubaï via l’aéroport international de Sharjah.



La principale compagnie aérienne du Nigeria desservira ces deux villes des Emirats Arabes Unis, à raison de trois vols par semaine, les mardis, vendredis et dimanches. La route sera opérée avec sa flotte Boeing 777 qui compte trois appareils, dont deux versions -300 et un version -200.



Rappelons que sur le plan continental, Air Peace vole déjà vers Accra au Ghana, Freetown en Sierra Léone, Banjul en Gambie, Dakar au Sénégal et Monrovia au Libéria. La compagnie ambitionne également d’élargir son réseau vers l’Afrique du Sud, l’Angleterre, les Etats-Unis, la Chine et le Royaume-Uni.



Basé à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, le transporteur dispose d’une flotte de vingt-deux avions dont treize Boeing 737, trois Boeing 777, un Dornier Do-328 et six Embraer ERJ-145, exploités par sa filiale Air Peace Hopper.



La compagnie attend, par ailleurs, une nouvelle flotte d’avions Boeing. En septembre 2018, elle a signé avec l’avionneur américain pour l’acquisition de dix avions 737 MAX8.

En avril dernier, Air Peace a également conclu une commande portant sur l’achat ferme de 10 appareils avec des droits d’achats sur 20 appareils supplémentaires. La première livraison pourrait se faire au deuxième semestre de l’année prochaine.