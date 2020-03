(Agence Ecofin) - Aero Contractors aide l’État nigérian dans la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Le mercredi 25 mars 2020, le transporteur basé à Lagos a annoncé la mise à disposition du gouvernement fédéral de l’ensemble de sa flotte comme moyen logistique dans la lutte contre la pandémie qui a déjà fait 51 infections au Nigeria, dont 1 décès.

« Chez Aero Contractors, nous avons décidé d'offrir notre flotte au gouvernement fédéral. Tous les avions, à voilure fixe et rotative, sont mis à sa disposition pour la lutte contre le Covid-19. C'est ce que nous avons décidé de faire pour soutenir le gouvernement », a déclaré le président-directeur général d’Aero Contractors.

« Ils [la task force chargée de la riposte contre le Covid-19, ndlr] peuvent utiliser les avions pour transporter du matériel de secours, du matériel médical et du personnel », a ajouté le capitaine Ado Sanusi.

Par ailleurs, le transporteur aérien suspendra ses opérations commerciales ce jeudi 26 mars à minuit, et ce pendant deux semaines. « Conscient des efforts louables du gouvernement fédéral pour stopper la propagation de la pandémie de coronavirus au Nigeria, nous, chez Aero Contractors, avons décidé de suspendre les services de vols. Cela est également conforme à la décision du gouvernement de l'État de Lagos, qui a interdit tout rassemblement de plus de vingt personnes », a expliqué la compagnie.

Pour rappel, Aero Contractors est la plus ancienne compagnie aérienne en activité au Nigeria. Elle est à l'origine détenue à 100% par la famille Ibru. Cependant, suite à son incapacité à rembourser ses prêts bancaires, la société d'État Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON) a pris une participation de 60% dans la compagnie aérienne fin 2012, avant de prendre le contrôle de gestion en 2016. Sa flotte comprend un Boeing 737-400, trois Boeing 737-500, deux Dash8 et des hélicoptères.

Romuald Ngueyap