Guinée : Bolloré Transport & Logistics fait don de 200 bouteilles d’oxygène à l’agence nationale de sécurité sanitaire (anss)

(BOLLORE) - Bolloré Transport & Logistics en Guinée a offert, ce jeudi 23 septembre 2021, 200 bouteilles d’oxygène pour un volume total de 1 400 m3 à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS). Destinées aux patients atteints de la Covid-19, ces bouteilles d’oxygène permettront de renforcer la capacité d’intervention de l’ANSS et d’accompagner les autorités sanitaires dans la lutte contre la pandémie.

Cette nouvelle initiative fait suite au don d’un automate de biochimie d’une capacité de 200 tests/heure et de divers matériels en juin 2020. Elle s’ajoute également à la mise à disposition par le Groupe Bolloré d’espaces dédiés au sein de ses Bluezones et de ses salles CanalOlympia pour permettre le bon déploiement de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

« Nous remercions une nouvelle fois Bolloré Transport & Logistics pour son rôle actif dans la lutte contre la Covid-19 en Guinée et pour toute l’aide qu’elle nous apporte depuis le début de la pandémie. Les bouteilles d’oxygène que l’entreprise nous a gracieusement offertes nous permettront de répondre aux besoins immédiats et de soulager les malades en état critiques au centre de réanimation de Gbessia. », a déclaré Dr Bouna YATTASSAYE, DGA de l’ANSS.

« En tant qu’entreprise citoyenne, il est de notre devoir de participer activement à la lutte contre cette pandémie. C’est la raison pour laquelle nous mobilisons nos ressources et fournissons les moyens nécessaires pour renforcer la capacité opérationnelle de l’ANSS et ainsi permettre de sauver des vies. » Jean-Christophe TRANCHEPAIN, Directeur Pays de Bolloré en Guinée.

Cette action s’inscrit dans le cadre du Marathon Day, la course solidaire du Groupe Bolloré qui réunit chaque année, au mois de septembre l’ensemble des collaborateurs du Groupe Bolloré à travers le monde. En marge de l’événement, des actions solidaires en faveur des communautés locales sont également réalisées par les filiales du Groupe.

À propos de Bolloré Transport & Logistics en Guinée

Bolloré Transport & Logistics en Guinée, filiale du Groupe Bolloré, est leader de logistique intégrée en Guinée et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. L’entreprise a investi plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information de Conakry Terminal, et renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que les conteneurs. Certifié ISO 9001 : 2015, Conakry Terminal participe également aux objectifs de Bolloré Transport & Logistics en Guinée pour contribuer au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics en Guinée mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires. www.bollore-transport-logistics.com