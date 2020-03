Bolloré Transport & Logistics Ouganda primée lors du « Presidential Exports Award »

(BOLLORE) - Bolloré Transport & Logistics Ouganda a remporté le trophée d’or lors de la cérémonie annuelle « Presidential Exports Award », qui s’est tenue au Protea Skyz Hotel en Ouganda. Ce prix décerné dans la catégorie « services Logistiques » vient récompenser la performance exceptionnelle de la filiale de Bolloré Transport & Logistics.

Organisé depuis 25 ans par le Conseil ougandais de promotion des exportations, le « Presidential Exports Award » récompense les contributions apportées par la communauté des exportateurs au développement de l’Ouganda. Plus de 3 000 sociétés exerçant en Ouganda ont ainsi été examinées par un jury composé d’acteurs nationaux publics et privés du commerce.

Bolloré Transport & Logistics Ouganda contribue activement au développement de l’Ouganda. L’entreprise a développé une solution sur-mesure pour l’exportation de matières premières qui, outre les services de transport multimodal, inclut des services d’entreposage à valeur ajoutée. Elle facilite également les exportations dans la région grâce à des prestations logistiques intégrées et compte parmi sa clientèle des acteurs issus de différents secteurs tels que l’industrie, la vente au détail, l’énergie, les télécommunications et la santé.

En novembre 2019, Bolloré Transport & Logistics Ouganda s’était déjà illustrée en remportant le « Consumer’s Choice Platinum Award » dans la catégorie « Meilleure société de transport de fret et de manutention logistique ». Cette distinction dont l’objectif était de récompenser l’excellence opérationnelle des sociétés de services en Ouganda a été menée sur la base d’une enquête réalisée auprès de consommateurs par le magazine Consumer Guide.

« Nous sommes honorés d’avoir reçu les distinctions prestigieuses que sont le Presidential Exports Award et le Consumer’s Choice Awards. Elles témoignent de notre expertise et de notre détermination à apporter à nos clients le meilleur service ainsi que les meilleures solutions pour relever les défis liés à la chaîne d’approvisionnement. » déclare Oliver Wells, Directeur général de Bolloré Logistics Ouganda.

À propos de Bolloré Transport & Logistics Ouganda

Bolloré Transport & Logistics Ouganda exerce ses activités dans le secteur du transport et de la logistique et emploie 250 Ougandais dans ses bureaux de Kampala, Entebbe, Malaba, Busia, Ntoronko, Mpondwe, Katuna et Mutukula. L’entreprise contribue activement au développement de l’Ouganda et investit dans la montée en compétences de ses salariés. Bolloré Transport & Logistics mène également des initiatives en faveur de la population ougandaise en partenariat avec d’autres organisations. www.bollore-transport-logistics.com