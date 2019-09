Air Sénégal ira aux Etats-Unis au premier semestre 2020

(Agence Ecofin) - Air Sénégal ouvrira bientôt une ligne vers les Etats-Unis. C’est la promesse faite par Alioune Sarr, le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, le 19 septembre, en marge d’une réunion de comité local de développement qu’il coprésidait sur l’île de Gorée, en compagnie de son homologue de la culture, Abdoulaye Diop.

« J’ai l’honneur et le plaisir, au nom du chef de l’Etat Macky Sall, de vous annoncer monsieur le maire, et à vous, populations de Gorée, que la compagnie Air Sénégal va ouvrir la ligne Dakar – Washington dans les six prochains mois », a-t-il affirmé.

Ce deuxième vol long-courrier, après la destination Paris en France, sera opéré en Airbus A330neo. Air Sénégal attend, à cet effet, un second appareil, le 15 octobre prochain, a confirmé le ministre.

Le lancement de la liaison Dakar – Washington viendra ainsi pallier le vide laissé par South African Airways. Depuis le 1er septembre 2019, la compagnie nationale sud-africaine a suspendu sa route Johannesburg – Dakar – Washington.

Une fois les vols effectifs entre la capitale sénégalaise et celle des Etats-Unis, Dakar deviendra la deuxième ville d’Afrique de l’Ouest à proposer des vols directs vers Washington, après Accra.

A côté de l’importante diaspora sénégalaise vivant aux Etats-Unis, le ministre estime que le tourisme sur l’île de Gorée est un atout majeur pour justifier le lancement de cette route.

Selon Alioune Sarr, « la majeure partie des touristes [en provenance des Etats-Unis, NDLR] qui viennent au Sénégal passent à Gorée ».

Rappelons qu’Air Sénégal dispose d’une flotte de trois Airbus A319-100, deux ATR72-600 et un Airbus A330neo. En plus de Ziguinchor sur le réseau domestique, la compagnie dessert, à ce jour, Abidjan, Bamako, Banjul, Bissau, Conakry, Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Sal, Praia et Paris. Elle vise d’ici peu, Lagos au Nigeria et Douala au Cameroun.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Le deuxième Airbus A330neo d’Air Sénégal est attendu pour le 15 octobre prochain