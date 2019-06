Le Mozambique et le Zimbabwe ont procède à la révision de l’accord aérien existant entre les deux pays

(Agence Ecofin) - Le nouvel accord a été signé le vendredi 21 juin 2019 à Maputo au Mozambique, entre Carlos Mesquita, le ministre mozambicain des Transports et de la Communication, et Joel Biggie Matiza, le ministre zimbabwéen des Transport et du Développement des infrastructures, en marge d’une visite du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, à son homologue mozambicain Felipe Nyusi.



Concrètement, cet accord met fin à toute mesure de protectionnisme préalablement existante dans les deux pays en matière de transport aérien, et fait place à la libre concurrence. Le Mozambique et le Zimbabwe s’arriment ainsi aux exigences du Marché Unique des Transports Aériens en Afrique (MUTAA), officiellement lancé le 28 janvier 2018 à Addis Abeba et dont les deux pays sont signataires.



« Les accords ont toujours existé… Nous voulons les mettre à jour ; pour répondre aux nouvelles exigences et directives en matière d’ouverture de l’espace aérien, ainsi que de la libre circulation », a expliqué João Abreu, président de l’Institut mozambicain de l’aviation civile.



Dans sa logique d’intégration sous régionale, voire continentale, le Mozambique annonce de futures négociations avec l’Afrique du Sud. « Cette année, nous examinerons l'accord avec l'Afrique du Sud sur le même sujet », a-t-il révélé.



Rappelons qu’actuellement, il n’existe pas de liaisons aériennes entre ces deux pays limitrophes d’Afrique australe.



Romuald Ngueyap