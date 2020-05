Air France relance ses vols commerciaux vers le Cameroun dès le 25 mai

(Agence Ecofin) - La France annonce la reprise des vols commerciaux de Air France et la première rotation au départ de Paris avec pour destination Yaoundé-Nsimalen le lundi 25 mai 2020, nous informe le site camerounais SBBC.

Le communiqué signé le 21 mai par le chargé d’affaires par intérim, Antoine Ahmadou, précise à l’intention « des ressortissants camerounais et les étrangers résidant au Cameroun encore en attente de rapatriement sur le sol français » désireux d’embarquer sur ce vol qu’en dehors de la présentation à l’embarquement des attestations nécessaires et des documents de voyage valides exigés au Cameroun, la réservation du vol se fait sur internet et à travers les circuits de distribution habituels.

De plus, ces passagers feront face à des mesures inhabituelles : pas de vente de billets à l’aéroport, pas d’accès à l’aérogare pour les accompagnateurs, port obligatoire du masque de l’entrée de l’aérogare de CDG jusqu’à la sortie de l’aérogare de Yaoundé. Ils doivent par ailleurs présenter un test de dépistage négatif au Covid-19 à l’embarquement datant de moins de sept jours avant le départ et souscrire un engagement d’auto-financement à leurs frais à leur arrivée au Cameroun.

Le gouvernement camerounais rouvre son ciel à Air France alors que les frontières aériennes restent fermées. En effet, le 17 mars, le président de la République a, entre autres mesures prises pour circonscrire la propagation de la pandémie de Covid-19, ordonné la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun, à l’exception des vols cargo. Des mesures reconduites le 1er avril pour 15 jours, puis le 16 avril pour la même durée, et qui demeurent en vigueur.

Dominique Mbassi