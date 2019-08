Rwandair ouvrira bientôt une ligne aérienne vers le Brésil

(Agence Ecofin) - Rwandair a l'ambition de lancer des vols directs entre le Rwanda et le Brésil prochainement. L’annonce a été faite, le mercredi 14 août à Kigali, par Yvonne MAKOLO, la directrice générale de la compagnie nationale rwandaise.

C’était à l’issue de la signature d’un accord-cadre de coopération relatif au transport aérien, entre le Rwanda et le Brésil. Paraphé entre Claver Gatete, le ministre rwandais des Infrastructures, et Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra, l’ambassadeur du Brésil au Rwanda, ledit accord prévoit l’ouverture prochaine des vols commerciaux entre les deux pays.

« Cet accord est consécutif à un mémorandum d’entente, signé entre les deux pays à Colombo au Sri Lanka en décembre 2017 », a révélé le ministre Claver Gatete, estimant que ce nouveau partenariat devrait faciliter les mouvements des personnes et des biens, entre les deux pays, et contribuer à booster la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et du tourisme.

De son côté, l’ambassadeur du Brésil a qualifié « d’historique » la signature de cet accord.

« L’accord signé aujourd’hui permettra d’ouvrir la voie à une coopération plus fructueuse entre le Brésil et le Rwanda. Nous suivons de près les efforts entrepris par le Rwanda, en matière d’aviation civile, et nous le félicitons pour les réalisations accomplies », a affirmé Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra.

Rappelons qu’en plus de ses 20 destinations africaines, Rwandair dessert également le Moyen-Orient (Dubaï, Tel-Aviv), l’Asie (Mumbai, Guangzhou) et l’Europe (Londres et Bruxelles). Elle exploite une jeune flotte de douze avions d’une moyenne d’âge de 6,3 ans. Le transporteur, basé à Kigali, attend le premier de ses deux Airbus A330neo d’ici fin 2019.

Romuald Ngueyap