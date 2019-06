Les Conseils des Chargeurs Africains en conclave à Kinshasa

(Agence Ecofin) - Kinshasa a abrité du 13 au 15 juin 2019, la 2ème session ordinaire du comité directeur de l'Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA).

Présidée par Azarias Ruberwa, ministre d’Etat et ministre intérimaire des Transports et voies de communication de RDC, la rencontre a vu la participation des représentants de 18 des 19 conseils des Chargeurs Africains qui composent l'UCCA, l'une des institutions spécialisées de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'ouest et du centre (OMAOC).

Pendant trois jours, les intervenants ont débattu des recommandations de la rencontre de Libreville (Gabon) qui a eu lieu au mois d’avril 2019. Ils ont par ailleurs discuté des questions vitales touchant notamment à la stabilisation et à la facilitation des échanges dans le transport multimodal, à la poursuite de la lutte contre les barrières tarifaires ainsi qu'au transit des marchandises sans obstacles vers l'hinterland.

« Cet espace est le cadre indiqué permettant d’émettre des pistes de connexion et d’harmonie de collaboration entre nos actions ainsi que les conditions d’exercice optimal de la Zone de Libre Echange, principalement sur les choix prioritaires des étapes d’intégration : par exemple, la suppression des visas pour les opérateurs économiques et les citoyens, la définition des produits échangeables et la fixation des prix standards des transports en fonction du mode de transport requis » a souligné Patient Sayiba Tambwe, directeur de l’Office de la gestion de fret multimodal (OGEFREM).

Les recommandations issues de cette assisse serviront de cadre de référence pour les neuvièmes journées de l’Union de Conseil des Chargeurs qui tiendront en octobre à Cotonou, au Benin.