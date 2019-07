L’Egypte organise son premier salon sur les transports routiers

(Agence Ecofin) - L’International Conference Hall de Nasr City au Caire abritera du 4 au 6 novembre 2019, la première édition d’« Egy Traffic », le premier salon du genre consacré aux projets routiers.

« Egy Traffic » présentera les dernières technologies dans les domaines des transports, des routes, des ponts et des projets énergétiques et électriques, et proposera des solutions pour réduire les accidents de la route, fréquents en Égypte.

L’événement rassemblera des entreprises locales et internationales qui présenteront leurs projets dans les domaines de la construction et de l'entretien des routes, des systèmes et équipements pour parkings et tunnels, de la sécurité routière et des systèmes d'équipement d'urgence et services associés.

« Le salon ne se limite pas à présenter des produits, mais entend également proposer des initiatives et de véritables solutions radicales aux problèmes de circulation, de transport, de routes, etc. Il s'agit de servir les citoyens égyptiens et de stimuler les investissements étrangers en Egypte, qui bénéficient à l'économie égyptienne » a déclaré Amr Shawky, économiste et président de EgyTech Engineering Company, initiateur de l’évènement.

Selon CAPMAS, l’agence nationale des statistiques, environ 8500 accidents de la route ont été recensés dans le pays en 2018, en baisse de 23,6% par rapport à 11 098 en 2017.

L’Égypte poursuit depuis plusieurs années un plan de plusieurs millions de dollars visant à développer les réseaux routiers du pays.



