Le Ghana prévoit de démarrer les travaux du port maritime de Keta d’ici la fin de l’année

(Agence Ecofin) - Le lancement des travaux du port maritime de Keta, dans la région de la Volta, est imminent. Selon le ministre ghanéen des Transports, Kwaku Ofori Asiamah (photo), la pose de la première pierre du bloc administratif pourra intervenir d’ici le quatrième trimestre de cette année.

Le futur port maritime sera érigé dans la ville de Kedzi, municipalité de Keta. « Sept des dix-neuf entreprises soumissionnaires ont été présélectionnées pour soumettre des propositions techniques et financières pour les études de faisabilité », a-t-il déclaré, ajoutant que l’étude proprement dite débutera d’ici le mois d’avril.

En 2018, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a signé un instrument exécutif pour commencer la construction du port maritime de Keta. Cette signature concrétisait une promesse électorale faite à la population locale. Par la suite en mars 2019, le gouvernement a nommé le Dr Alexander Adusei au poste de directeur général du port.

Situé sur la côte atlantique, à la frontière avec le Togo, le futur port maritime de Keta deviendra la troisième plateforme portuaire du Ghana après celles de Tema (Accra) et de Takoradi. Sa mise en service offrira, en plus des emplois, de nouvelles opportunités à l'industrie portuaire ghanéenne. Il constituera également une porte privilégiée pour les pays enclavés voisins à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

Romuald Ngueyap

