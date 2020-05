Cameroun : le port de Kribi mise sur la densification du trafic avec le Moyen-Orient et l’Inde

(Agence Ecofin) - Après plusieurs escales dédiées au transbordement de marchandises effectuées au port de Kribi, dans le Sud-Cameroun, en 2019, MaersK Line, leader mondial du transport maritime a lancé, le 7 mai dernier, une nouvelle offre qui inclut désormais les trafics domestiques import/export, à destination des Émirats arabes unis, l’Inde et le Sri Lanka.

Ces nouvelles destinations vers le Moyen-Orient et l’Inde, explique l’autorité portuaire de Kribi (PAK), sont possibles à la faveur du service Midas1/Mesawa, exploité par les compagnies maritimes Maersk et CMA/CGM. Selon, Michael Mama, le directeur de l’exploitation (DEX) du PAK, le service Midas1/Mesawa, permet à Kribi d’améliorer sa liaison globale au niveau des marchés mondiaux. « Forcément, le nouveau service co-exploité par Maersk et CMA/CGM va permettre d’augmenter les parts du marché du Terminal à conteneurs pour les marchandises en provenance et/ou à destination de cette région du globe [Moyen-Orient et l’Inde]. De plus, il va permettre aux opérateurs économiques camerounais, dont les fournisseurs et/ou les clients viennent de cette zone, de bénéficier d’un temps de transit réduit et de coûts de transport compétitifs ».

Un autre effet indirect selon le DEX, porte sur l’attrait induit pour la plateforme logistique et industrielle de Kribi, notamment pour les investisseurs qui ont des contrats commerciaux avec des opérateurs économiques du Moyen-Orient et de l’Inde. Aussi, le démarrage de ce service va naturellement inciter un dynamisme commercial très intéressant pour la destination Kribi. Surtout que le service Midas1/Mesawa est lié à un autre service qui touche directement l’Asie du Sud-Est. C’est dire que l’ensemble des opérateurs qui vont utiliser ce service via Kribi pourront être connectés au réseau mondial de l’armateur Danois Maersk.

En 2019, le Moyen-Orient et l’Inde ont représenté à peu près en origine 9,2% du trafic du terminal à conteneurs de Kribi et en destination 4,5% du trafic. Une performance que la place portuaire camerounaise veut voir à la hausse.