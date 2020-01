D’ici à l’horizon 2035, le Sénégal veut investir 50 milliards FCFA par an dans le secteur ferroviaire

(Agence Ecofin) - La nouvelle politique ferroviaire du Sénégal à l’horizon 2035 est plus qu’ambitieuse. Mayacine Camara, le secrétaire d’Etat au Réseau ferroviaire, l’a dévoilé jeudi dernier à Dakar au cours de l’ atelier de validation technique y afférant.

« Nous avons une vision en trois axes stratégiques devant entraîner 13 projets structurants qui mailleront tout le territoire national avec plus de 2 070 km de nouvelles lignes, pour un engagement annuel de 50 milliards de francs CFA (76 millions d'euros), soit un investissement de 0,9 % du PIB annuel », a-t-il dit.

Concrètement, ces trois axes reposent sur le renforcement de l’interconnectivité des branches d’activités économiques, le soutien de la politique d’inclusion sociale et territoriale et la promotion de l’intégration régionale.

Selon Mayacine Camara, les investissements qui seront engagés, permettront à l’horizon 2035, de desservir 75 % de la population sénégalaise, générant au passage 180 000 emplois durant les travaux.

A la même échéance, le gouvernement table par ailleurs sur 2,5 millions de passagers annuels et 24,2 millions de tonnes de fret, tandis le gain en capital est estimé à 200 milliards FCFA chaque année (305 millions d’euros), en économisant au passage 12 millions de tonnes équivalent CO2.

« La vision est de construire à l’horizon 2035, un système ferroviaire sécurisé, respectueux de l’environnement et de l’équité sociale et territoriale, tout en offrant un service de transport performant », a-t-il indiqué, rassurant que cette politique sera un vecteur de densification des flux démo-économiques, favorable à l’amélioration de la compétitivité globale, et qui renforcera l’interconnectivité des activités économiques.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Sénégal : le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité et modernisé, selon Macky Sall